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MHP Ayvacık İlçe Başkanlığına Ali Duman yeniden seçildi

MHP Ayvacık İlçe Başkanlığına Ali Duman yeniden seçildi
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MHP Ayvacık İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Duman, tek aday olduğu seçimde delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

MHP Ayvacık İlçe Başkanlığının 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Duman yeniden seçildi.

Ayvacık'taki Beyazoğlu Kafe'de düzenlenen kongreye MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, il ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı temsilcileri, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.

Kongrede divan başkanlığını MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur üstlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Ali Duman, delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan Mucur, teşkilatlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Ayvacık teşkilatından seçim süreçlerinde daha güçlü çalışma beklediklerini belirten Mucur, "Biz liderimizden omuz omuza yürümeyi, birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Mucur, şunları kaydetti:

"Bizde kırgınlık olmaz, bayrak değişimi olur. Yarış olur ama asla ayrılık ve kavga olmaz. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda anlayışıyla hareket ediyoruz. Teşkilatlarımızın yeni nesillere güçlü şekilde devredilmesi gerekiyor."

Mucur, Bahçeli'nin devlet tecrübesi ve liderliğiyle Türkiye'nin önemli dönemlerinde isabetli kararlar aldığını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu birlikteliğin bunun önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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