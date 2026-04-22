MHP Ardahan İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığına Sevim Köseliören Atandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve Sevim Köseliören'in yeni il başkanı olarak atandığını açıkladı.
(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören'in atandığını duyurdu.
Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Ardahan İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini belirtti.
