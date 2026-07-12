Haberler

MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla yeniden görevine seçildi

MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla yeniden görevine seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Anamur 15. Olağan İlçe Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Yayla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla, yeniden görevine seçildi.

MHP Anamur 15. Olağan İlçe Kongresi, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongerede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Mehmet Yayla yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Ahmet Bebek ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde

Trump'tan ilk mesaj geldi! Senatörün hakaretleri yeniden gündem oldu
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti