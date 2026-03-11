Disipline Sevk Edilen MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Partiden İstifa Etti

(ANKARA) - MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaşlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar Liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kaşlı'nın parti disiplin ve ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA