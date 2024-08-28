MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kanlı, Türk milletinin tarih boyunca mücadele ettiğini ve büyük zaferler kazandığını belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anmayı da ihmal etmedi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kanlı, mesajında, Zafer Bayramı'nı büyük coşku, heyecan ve gururla idrak ettiklerini belirtti.
Türk milletinin tarih boyunca hak ve hürriyetleri için mücadele ettiğini kaydeden Kanlı, "Ağustos ayını nice zaferlerle süsleyen aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te, 1922'de de Dumlupınar'da tarihin seyrini değiştiren muhteşem başarılar kazanmıştır." ifadesini kullandı.
Kanlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.