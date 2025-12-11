Haberler

MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu

MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP, 120 sayfalık "Terörsüz Türkiye" raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız raporda daha çok siyasi değerlendirme ve hukuken yapılacak tavsiyelerin olduğunu aktardı. Yıldız ayrıca, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." dedi.

  • Milliyetçi Hareket Partisi, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu.
  • MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hukuki işlemlerin örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.
  • CHP ve DEM Parti raporlarını Meclis'e sundu, AK Parti'nin raporunu hafta sonu sunması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamladı. 120 sayfadan oluşan rapor, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"HUKUKEN YAPILACAK ŞEYLER ÖRGÜTÜN DAĞITILMASINA BAĞLI"

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." dedi.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söyledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti. CHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu. AK Parti'nin de raporunu hafta sonu TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo seni takmıyor artık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı
title