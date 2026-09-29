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MGM yarın Marmara'da fırtına bekliyor, rüzgar 40-70 kilometre/saat esecek

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MGM yarın Marmara'da fırtına bekliyor, rüzgar 40-70 kilometre/saat esecek
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MGM, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Rüzgarın 40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre/saat esmesi beklenirken yetkililer ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre /saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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