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MGM uyarısının ardından Edirne'de yağış sürüyor, sokaklarda su birikintileri oluştu

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MGM'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Edirne'de dün başlayan yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Gece başlayıp sabah etkisini artıran yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de yağış etkisini sürdürüyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarasında bulunduğu iller arasındaki Edirne'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bugün de etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı. Polis ekipleriyse ana arterlerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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