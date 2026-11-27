METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam (Cuma) saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların Kırklareli'nin güneyi ve Edirne'de yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde (Kofçaz, Vize ve Demirköy) ise pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı