Haberler

Hava Sıcaklıkları Bazı Kesimlerde Mevsim Normallerinin 6-8 Derece Üzerinde Seyredecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ayrıca birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

Orta Doğu'da tansiyon zirve yaptı! Arap ülkesi yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tahliye olan Ümit Karan'ın aylık geliri ortaya çıktı

Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı

Havada büyük panik! Uçağın acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı
Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Diyarbakır bayramda 400 bin turist ağırladı, 72 ton ciğer kapış kapış gitti

Bayramda tercih ne kavurma ne döş oldu! Tam 72 ton tüketildi!
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdi

A Takımı'na aldığı isim şaşırttı! 7 gün önce bakın neler söylemişti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Kanye West konserine tepki gösterdi

Kanye West konserine Beştepe'den tepki geldi