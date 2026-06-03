Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş, yarın New York'taki Türkevi'nde düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Daha önce düğün yapmak istemediklerini açıklayan çift, ilişkilerini gözlerden uzak şekilde evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
- Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, yarın New York'taki Türkevi'nde nikah masasına oturacak.
- Çift, sade bir törenle evlenecek ve düğün yapmayacak.
- Hasan Can Kaya, evlilik teklifini Amerika'da yapmıştı.
Uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın yarın nikah masasına oturacağı öğrenildi. Daha önce düğün yapmayı düşünmediklerini açıklayan ünlü komedyen, sade bir törenle hayatını birleştirecek.
YARIN NEW YORK'TA EVLENİYORLAR
Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek. Ünlü çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.
EVLİLİK TEKLİFİNİ AMERİKA'DA YAPMIŞTI
Bir süre önce dil eğitimi almak için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda evlilik teklifini de burada yaptığını açıklamıştı. Ünlü isim, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini ve ilişkilerini medyadan uzak sürdürdüklerini dile getirmişti.
"DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada gösterişli bir düğün planlamadıklarını belirterek, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin de bu karar doğrultusunda mütevazı bir nikah töreni düzenleyeceği öğrenildi.
SEVGİLİSİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR
Duygu Karabaş hakkında da konuşan Hasan Can Kaya, sevgilisinin ünlü biri olmadığını vurgulayarak onu korumaya çalıştığını söylemişti. Ünlü komedyen, "Her şey yolunda ama kendisi ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün bir hayatı var. Onun huzurunu bozmak istemiyorum. Ama onu biraz koruyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.