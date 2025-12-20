Haberler

Meteoroloji'den Muğla Çevrelerine Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. MGM; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun batı ve güney kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış; kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğini açıklayan MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
