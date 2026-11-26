MGK, Terörsüz Türkiye sürecinde somut ilerleme değerlendirildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MGK bildirisinde Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda somut ilerleme ve mevcut durum değerlendirildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamındaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda somut ilerleme ve mevcut durum değerlendirildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesindeki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi
Kaynak: AA