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MGK Bildirisi: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu

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MGK Bildirisi: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu.

MGK Bildirisi: ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu

Kaynak: AA
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