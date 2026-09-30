MGK Bildirisi: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGK Bildirisi: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu.
MGK Bildirisi: ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi, taraflara, müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu
Kaynak: AA