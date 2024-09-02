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Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere soruşturma açıldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından onlarca teğmen bir araya gelerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İnternete düşen görüntüler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün söz konusu teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi. MSB'nin X hesabından şu açıklama yapıldı; "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (7)

bekir yapici:

bunlarin yok veya inkar ettikleri bir cok seyin aslinda var ve gercek oldugunu 22 yilda ögrendik, artik halkin cogunlugu sözlerine itibar etmiyor güvenmiyor inanmiyor.

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HAYRETTİN KAYA:

Vatanın askerleri olup vatanı savunarak ölürsen şehit olursun ama şahısları korur ve o yolda ölürsen bir mevki sahibi olur musun sence ? Bu vatanın askerlerine selam olsun..

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isa kızmaz:

Gereksiz bir slogan. Size kimin askeri olduğunu sorulmadı. Neden böyle bir işe giriştiklerine pek anlam veremedim. Yarın üst düzey görev verildiğinde baş mı kaldıracaklar. Geçmişte bir çok askeri darbenin alt yapısı böyle oluştuğu. Neticede askerde bir devlet memurudur. Poliste. Kimse bazı değerleri kullanarak kendilerini vazgeçilmez sanmasın. Devlet içinde devlet olması kabul edilemez.

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VEFA:

Hepimiz ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. "Kara taassup seni parçalamaya bile kalksa, başını vereceksin, fakat eğilmeyeceksin. Kara taassup seni parçalamaya bile kalksa, başını vereceksin, fakat eğilmeyeceksin." Mustafa Kemal Atatürk

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Halil çağrı Çevik:

Yavaş yavaş Kenan evreni ozliyecegiz

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Hek Tor:

''Abdülhamit'in askerleriyiz'' diye bağırsalardı bir problem olmazdı, teğmen iken hepsi 2 günde üstteğmen yapılırdı.

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