Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından onlarca teğmen bir araya gelerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İnternete düşen görüntüler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün söz konusu teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi. MSB'nin X hesabından şu açıklama yapıldı; "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."