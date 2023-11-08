Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımında sona gelindi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımında sona gelindiğini bildirdi.

Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezini inceledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi alan Kıratlı, çalışmalarda kolaylık diledi.

Kıratlı, tesisin, 21 bin metrekare alana kurulduğunu belirterek, projede sentetik çim saha, basketbol sahası, spor salonu, yüzme havuzu, atölye ve dersliklerin yer alacağını anlattı.

Yapımında sona gelinen merkezin 80 milyon liralık yatırımla gerçekleştirildiğini ifade eden Kıratlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Mersin Valiliğimizin himayesinde hayata geçirdiğimiz ve bitme aşamasına gelen tesis, yaklaşık 15 gün içerisinde vatandaşımızın hizmetine sunulacak devasa bir proje."