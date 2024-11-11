Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Alanya'da mezarlık ziyareti yapan bir şahıs tarafından kaydedilen görüntü büyük ses getirdi. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın, mezarlık içerisinde çırılçıplak soyunarak su bidonuyla duş alırken görüntülendi.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı'nda sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.
ULU ORTA DUŞ ALDI
Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın, su bidonuyla çırılçıplak soyunarak mezarlık içerisinde duş aldı.
CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Mezarlık ziyareti sırasında manzara ile karşılaşan bir vatandaş cep telefonuyla olayı saniye saniye kaydetti.