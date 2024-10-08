Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

15 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan kemik parçaları üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklamasında, Garipoğlu'nun mezarında 3 Ekim günü feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"KEFEN VE BEZ YOKTU"

Mezarın açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, "İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Kefen ve bezin olmadığı tutanağa geçti" demişti.