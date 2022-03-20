MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor - Haberler

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MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Mezarı Şerif şehir merkezinden detaylar Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Afganistan'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları yapılıyor.

Mezarı Şerif şehir merkezinden detaylar

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Afganistan'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Nevruz kutlamalarının merkezi olarak bilinen ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde halk, kutlamalara bir gün kala pazara akın etti. Taliban hükümeti bu yıl Nevruz Bayramını resmi olarak kutlamayacaklarını ancak halkın kutlamasına engel olmayacaklarını açıkladı. Afganistan'da her yıl söz konusu kutlamalar için 21 Mart resmi tatil olarak ilan ediliyordu.

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Nevruz Bayramı, Mezar-ı Şerif, Afganistan, 21 Mart, Güncel, Haberler

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