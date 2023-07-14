Üye Girişi
Haberler

Mevsimlik işçilerin kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Güncel Haberler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çalışan mevsimlik işçiler, kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veriyor. Sabahın erken saatlerinde çapa içine başlayan işçiler, akşam geç saatlere kadar çalışıyorlar. Genç yaşlı evin bütçesine katkı sağlamak için sıcak altında çalışan işçiler için tarlalar adeta ekmek kapısı oldu. Mahmut Süleyman isimli işçi, aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmaları gerektiğini belirtti. Merve Sayi isimli işçi de çalışma şartlarına değinerek, 'Çalışma şartları her ne kadar zor olsa da ekmek mücadelesi vermemiz lazım. En az 12'nci aya kadar tarlada çalışıyoruz' dedi.

Mevsimlik işçilerin kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çalışan mevsimlik işçiler, kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veriyor.

Sabahın erken saatlerinde çapa içine başlayan işçiler, akşam geç saatlere kadar çalışıyorlar. Genç yaşlı evin bütçesine katkı sağlamak için sıcak altında çalışan işçiler için tarlalar adeta ekmek kapısı oldu.

Mahmut Süleyman isimli işçi, aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Merve Sayi isimli işçi de çalışma şartlarına değinerek, "Çalışma şartları her ne kadar zor olsa da ekmek mücadelesi vermemiz lazım. En az 12'nci aya kadar tarlada çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Mahmut Süleyman Adilcevaz Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title