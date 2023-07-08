Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

BURSA - Kuvvetli yağan yağışlar sonrası mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar su aldı. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı menteşe köyüne çalışmaya gelen çadırları su basan 300'e yakın mevsimlik işçi yetkililerden yardım istedi.

Çadırları su basan mevsimlik işçilerin eşyaları su içinde kalırken, işçiler çadırların etrafını su girmesin diye toprakla çevirdiler. Çalışmaya gelen mevsimlik işçilerden Burhan Tüfek, " Kaç senedir bu bölgeye çalışmaya geliyoruz. Bizim çadırlarımız eksik istiyoruz gelmiyor. Yağmur yağıyor çadırlarımız sular içinde kalıyor. Yataklarımız ıslanıyor. Millet rezil oluyor. Konteynır olsa bunlar olmayacak. Yatağımız yok tek tuvalet var. Yardım istiyoruz" diye konuştu. 30'u çocuk yaklaşık 300'e yakın mevsimlik işçinin yaşadığı bölgede kalan Suriyeli vatandaş, " Eksiklerimiz var. Çadırlarımız eşyalarımız sular altında yardım istiyoruz" dedi.