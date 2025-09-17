Mevsim Geçişlerinde Kalp Sağlığına Dikkat

Haber: Mehmet Duran Özkan Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, mevsim geçişlerinde ani sıcaklık-soğukluk değişimlerinin özellikle kalp, tansiyon ve kronik akciğer hastalarında ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, "Vatandaşların bu dönemde hastaların göğüs ağrısını özellikle dikkate almalarını, mevsim geçişlerine bağlı fibromiyalji gibi, kas gibi, bu dönemlerde çok oluşan gribal enfeksiyon salgınları gibi salgınlar olsa dahi göğüs ağrısını ihmal etmemelerini özellikle istiyoruz" dedi.

TÖTM Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, mevsim geçişleri nedeniyle olası hastalık risklerine ilişkin açıklama yaptı. Ani sıcaklık değişikliklerinin koroner arter ve yüksek tansiyonu olan hastaları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Pekdemir, şunları söyledi:

"Bu dönemde insanların kıyafet geçişleri de geçişken olduğundan bazen soğuk algınlığına bağlı ağrıları kalp ağrısı gibi hissetmekte veya kalp ağrılarını bir yöne yorup hastalar ihmal edebilmekte. Bir de mevsim geçişlerinde genellikle alerjen polen olayları çok olmakta. Özellikle alerjik hastalık olanlarda, koah olanlarda, kronik akciğer hastalığı olanlarda mevsim geçişlerine aşırı derecede bir dikkat gösterme gerekmekte."

"Göğüs ağrısını ihmal etmeyin"

Göğüs ağrısı şikayetinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Pekdemir, şunları söyledi:

"Bizim en çok korktuğumuz şey, koroner arter hastalığının belirtisi olan göğüs ağrısının bu mevsim geçişlerinde oluşan dış etkenlere bağlı semptomlarla karışması ve atlanılması. Çünkü koroner arter hastalığı önemli bir hastalık. Akut miyokart infarktüsünde, her şeye rağmen yüzde 25'inde ilk semptom ani ölümle sonuçlanmakta. Bunun da ilk belirtisi göğüs ağrısı olan semptomudur. Bu dönemde hastaların göğüs ağrısını özellikle dikkate almalarını, mevsim geçişlerine bağlı fibromiyalji gibi, kas gibi, bu dönemlerde çok oluşan gribal enfeksiyon salgınları gibi salgınlar olsa dahi göğüs ağrısını ihmal etmemelerini özellikle istiyoruz. Bunun en büyük oranını biz pandemi döneminde yaşadık. Hastalar birçok şikayetini COVID ve belirtilerine ya da COVID korkusuyla hastaneye gelmekten korkmalar nedeniyle yaşadılar. Çoğu ani ölümle yol açan büyük, büyük dramatik tablolarla yol açtığı oldu."

"Grip aşısı kalp hastaları için hayati önem taşıyor"

Mevsimsel geçişte, özellikle gribal enfeksiyonların zirve yaptığı dönemlerde 60 yaş ve üstü için grip aşısı önerdiklerini belirten Pekdemir, "Kronik akciğer hastalığı bir döngüdür. Yani kalp ve akciğer birlikte çalışan, birlikte devir daim yapan organlardır. Kronik akciğer hastalığı zaman içerisinde kalp yetmezliğine ve kalp yetmezliğine yol açar. Özellikle KOAH olan, astım olan hastalar… Bu mevsimsel geçiş dönemlerinde gribal enfeksiyonların pik yaptığı dönemlerdir. Özellikle kış hazırlık dönemlerinde grip aşılarını mutlaka öneriyoruz. Kalp yetmezliği olan hastalar, özellikle 60 yaş üstü hastalar mutlaka grip aşısını o mevsimde Sağlık Bakanı'nın önerdiği grip aşısını olmasını özellikle tavsiye ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kalp yetmezliğinde zatürre dediğimiz akciğer hastalıkları da artmakta. Kalp yetmezliği bu hastaların gelişimine zemin hazırlamakta. O yüzden önemli" ifadelerini kullandı.