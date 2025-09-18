Mevlüt Çavuşoğlu Kumluca'da Hizmetleri Tanıttı

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarında Antalya ve Kumluca'ya yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Son 23 yılda ülke genelinde büyük projelere imza atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Antalya ve Kumluca'nın da bu yatırımlardan nasibini aldığını kaydetti.

Sağlıktan eğitime, turizmden tarıma, enerjiden ulaşıma birçok alanda dönüşüm yaşandığını belirten Çavuşoğlu, milletin efendisi değil, hizmetkarı olduklarının altını çizdi.

Kumluca'nın en önemli sorunlarından birinin de tarımsal sulama sıkıntısı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu konuda DSİ'nin kışın sel ve su baskınlarını önlemek, yaz aylarında ise tarımsal sulamada kullanmak amacıyla gölet projelerini hayata koyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'ya ilçe ziyaretinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç da eşlik etti.