Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Zara Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar eşliğinde düzenlenen Mevlit Kandili programı sonunda Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.

Zara Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in bu yıl ilk kez Mevlit Kandili'nde ziyarete açıldığını söyleyerek, "Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çeşitli ikramlarla idrak ettiğimiz bu mübarek gecemizde Sakal-ı Şerif ziyaretimizle manevi bir atmosfer yaşadık." dedi.