Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Mevlit Kandili dolayısıyla Sakal-ı Şerif için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Zara Müftüsü, Sakal-ı Şerif'in bu yıl ilk kez Mevlit Kandili'nde ziyaret edilebildiğini belirtti.

Zara Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in bu yıl ilk kez Mevlit Kandili'nde ziyarete açıldığını söyleyerek, "Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çeşitli ikramlarla idrak ettiğimiz bu mübarek gecemizde Sakal-ı Şerif ziyaretimizle manevi bir atmosfer yaşadık." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
