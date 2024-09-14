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Mevlit Kandili Coşkusu Dört İlde Kutlandı

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Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu ve dualar edildi.

Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Siirt'te İl Müftülüğünce kent genelindeki camilerde Mevlit Kandili idrak edildi.

Merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okutuldu.

İlahilerin okunduğu program, Filistin'de hayatını kaybeden için dua edildi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya da katıldı.

Elazığ

Elazığ'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Elazığ Müftülüğünce, tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan program ilahi dinletisiyle sürdü.

Şırnak

Şırnak'ta da Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından Filistin'de hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Batman

Batman'da İl Müftülüğünce Şevket Başak Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda salavatlar çekildi.

Programların ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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