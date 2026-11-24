Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Girişimci Liderlik Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde organize edilen etkinliğin açılışı, MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, programdaki konuşmasında, MEÜ'nün disiplinler arası çalışma kültürü, kamu ve özel sektör işbirlikleri ve uygulama odaklı eğitim anlayışıyla öne çıktığını söyledi.

Üniversitenin en sağlam dayanağının, öğrenci topluluklarının sayısı ve niteliği olduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Klasik eğitim anlayışının ötesine geçen bu atölyeyle amacımız, öğrenci topluluklarımızın yönetim kadrolarını yalnızca dinleyen değil, sorgulayan, sorunları doğru analiz eden, çözüm ve katma değer üreten girişimci liderler olarak yetiştirmektir. Öğrenci liderlerini geçici bir görev olmaktan çıkarıp sürdürülebilir ve bir gelişme sürecine dönüştürmeyi hedefleyen bu projenin, ilerleyen süreçte ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumlarına örnek teşkil eden, ulusal bir sosyokültürel gelişim modeline dönüşmesini de arzuluyoruz."

"Atölye kişisel ve mesleki gelişim merkezi olarak kurgulandı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da MEÜ'deki 120 öğrenci topluluğunun sorumluluğunu kurumsal zemine taşıyan yolculuğun ilk adımını attıklarını dile getirdi.

Toplulukların, üniversiteyi temsil eden "elçiler" olduğunu söyleyen Yalınız, şunları kaydetti:

"Atölyemiz, beşeri ve sosyal sermayemizi güçlendirmeye imkan sağlayan, kişisel ve mesleki bir gelişim merkezi olarak kurgulandı. Buradan ayrılırken her birinizin elinde kendi topluluğunuz için tasarlanmış somut bir proje fikri, uygulamaya koyabileceğiniz net eylem planı, kriz anlarında kararlılıkla adım atmanızı sağlayacak stratejik bir vizyon olacaktır. İki gün boyunca sizlere sunulacak nitelikli eğitim programları neticesinde, liderlik ve yönetim kavramlarına hakimiyetiniz artacak, girişimci düşünce ve inisiyatif alma becerileriniz gelişecek, kriz yönetimi ve iletişim konularında yetkin birer lider adayı olarak buradan ayrılacaksınız. Bugün burada attığımız her adım ve kurduğumuz her cümle, geleceğin girişimci kampüs liderleri ağının temel taşını oluşturacaktır."

Üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının katılacağı "Girişimci Liderlik Atölyesi" yarın sona erecek.

Atölyeye konuk olacak alanında uzman akademisyenler, çeşitli oturumlarda konuşma yapacak.

Kaynak: AA