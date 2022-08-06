Metruk binanın yıkımı sırasında çatıdan düşen tahta parçaları elektrik tellerini kopardı - Haberler

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Metruk binanın yıkımı sırasında çatıdan düşen tahta parçaları elektrik tellerini kopardı

Metruk binanın yıkımı sırasında çatıdan düşen tahta parçaları elektrik tellerini kopardı Kocaeli'de 4 katlı metruk binanın yıkımı esnasında çatıdan düşen tahta parçaları, elektrik tellerini kopardı.

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Metruk binanın yıkımı sırasında çatıdan düşen tahta parçaları elektrik tellerini kopardı

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 katlı metruk binanın yıkımı esnasında çatıdan düşen tahta parçaları, elektrik tellerini kopardı. Birbirine değerek kıvılcımlar çıkartan teller mahalleliye panik yaşattı.

Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçedeki metruk binaların yıkımı için çalışma yapan ekipler, tüm önlemleri aldıktan sonra, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak çalışma başlattı. Metruk binanın yıkımı esnasında çatıdaki tahta parçaları elektrik tellerinin üzerine düştü, çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu. Kopan teller bazı sokakları elektriksiz bırakırken, ekipler çalışma başlattı. Tellerden çıkan kıvılcımlar ise vatandaş kameralarına yansıdı.

"Elektrik tellerine tahta vurduğu için kopmuş olabilir"

Evin sorunlu olduğunu ve yıkılmasından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakini, "Boş metruk binaydı. Belediye ekipleri yıktı. Yenisi yapılırsa daha güzel olur. Temizlik oldu. Yeni sahibine güle güle oturmasını dilemek düşüyor bize. Elektrik tellerine tahta vurduğu için kopmuş olabilir. Bina yıkımıyla alakalı bir kesinti yaşamadık. Metruk binayı geceleri alkol alanlar kullanıyordu. Kapısı, bacası yoktu. Herkes girip çıkıyordu. Mahalleli olarak rahatsız oluyorduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Güncel

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