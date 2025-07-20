Metruk Binada Yangın: Kullanılmaz Hale Geldi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Düzmeşe köyünde bir metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, ihbar sonrası itfaiye ve orman işletme şefliği arazözleri tarafından kontrol altına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Düzmeşe köyünde Necati Uymaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme şefliği arazözlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kullanılmaz hale gelen bina, kepçeyle yıkıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel