'Metropolis'te Zaman Yolculuğu' projesi ile hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar Özel gereksinimli öğrenciler Metropolis'te zaman yolculuğu yaptı İzmir'de özel gereksinimli öğrenciler 'Metropolis'te Zaman Yolculuğu' projesi ile 5 bin yıl öncesinden günümüze uzanan atölye çalışmalarıyla buluşarak...

'Metropolis'te Zaman Yolculuğu' projesi ile hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar

Özel gereksinimli öğrenciler Metropolis'te zaman yolculuğu yaptı

İZMİR - İzmir'de özel gereksinimli öğrenciler 'Metropolis'te Zaman Yolculuğu' projesi ile 5 bin yıl öncesinden günümüze uzanan atölye çalışmalarıyla buluşarak hem eğlendi hem öğrendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen "Metropolis'te Zaman Yolculuğu" projesi, öğrencileri Metropolis Antik Kenti içerisinde 5 bin yıl öncesinden günümüze uzanan atölye çalışmalarıyla buluşturarak, eğlenmenin ve öğrenmenin bir arada gerçekleşmesini sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Belediyesi, Metropolis Kazı Başkanlığı ve Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında; Torbalı ilçesi için önem arz eden tarihi topraklarda, öğrencilerin tarihi bilincini harekete geçirmek, tarihi yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amaçlanıyor. İlkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik ve her hafta Salı günü gerçekleştirilen projede, şuana kadar Torbalı sınırları içerisinde yer alan 15 farklı okuldan öğrenciler, antik kent içerisinde oluşturulan tasarım ofisinde çeşitli atölye çalışmalarıyla buluşma imkanı buldu. Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel olarak bu hafta ise özel eğitim öğrencileri projeyle bir araya gelerek, tasarım ofisinde çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Seramik, dokuma, mozaik atölyesi ve antik oyunlar gibi her hafta farklı etkinliklerin düzenlendiği projede tarihi kente gelen öğrenciler, arkeologların rehberliğinde alanı gezerek öğreniyor. 5 yıl boyunca sürecek projede ise öncelikli olarak dezavantajlı köy okulları yer aldı.

"Okullarımız tüm çocuklarımızın eğitim alması için yapıldı"

Yaklaşık bine yakın özel gereksinimli öğrencinin antik kentle buluşturulup, tarih ile ilgili bilgilenmelerinin sağlanacağını aktaran Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, "Torbalı'daki tüm okullarımızdaki öğrencilerimizle beraber Turizm Bakanlığımız, belediyemiz, Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürütmüş olduğumuz program doğrultusunda; sadece sağlıklı öğrencilerimiz değil onun dışında özel eğitim alan çocuklarımızın da eğitim almasını sağlıyoruz. Okullarımız tüm çocuklarımızın eğitim alması için yapıldı. Biz de tarihe özel bir yolculuk kapsamında geçmişimizi, tarihimizi, çocuklarımıza da onların anlayabileceği kadar anlatabilmek için kazı başkanımız Serdar Bey'le beraber buradayız. Çocuklarımız bizim için çok özel, çok değerli. Hepsi ayrı bir dünya. Biz Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kaymakamımızla beraber Torbalı'mızdaki tüm özel gereksinimi yirmi üç yaş üstü ve yirmi yaş altı tüm çocuklarımızla tek tek ilgileniyoruz. Bu kapsamda özel eğitim öğrencilerimizi buraya getirdik. Burada kazı başkanlığımızdaki yetkili uzman kişiler tarafından kendilerine anlayabilecekleri kadar bilgiler aktarılıyor. Torbalı'da yaklaşık 35 bin öğrenci var. Yaklaşık 5 bine yakın öğrencimizi okullarımızla, kazı başkanlığımızla bilgilendirmek üzere antik kentle buluşturduk. Bundan sonra da özel gereksinimli okullarımızdaki yaklaşık bine yakın öğrencimizi de bir periyodik araklılarla buraya getirip, misafir edip geçmişimizle, tarihimizle ilgili ilgilendirmeler yapacağız" dedi.

Yapılan etkinlikler ve oynanan oyunlar hakkında bilgi veren Öğretmen Serdar Aybek, "Torbalı'da yaklaşık 30 yıldır devam eden kazı araştırmalarımızın önemli bir bölümünü de arkeolojik sonuçların gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğümüz projeler oluşturuyor. 'Metropolis'e zaman yolculuğu' projesi de bunlardan bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürüttüğümüz bu projelerde aslında çocuklarla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Bugün de çok özel misafirlerimiz var. Çocuklarımıza Metropolis'i anlatma şansına ulaştık.

Tarihi oyunlar antik kent ortamında yeniden hayat buluyor

Proje kapsamında Metropolis'te günümüzden 2 bin yıl önce çocukların oynadığı oyunları, şimdi öğrencilerin yeniden tecrübe etmeleri şansına ulaştığını söyleyen Aybek sözlerine şöyle devam etti; "Proje çerçevesinde kil, dokuma gibi uygulamaları, Metropolis'teki ürünlerin yeniden üretimine yönelik ve çocuklar tarafından uygulama yapabilecek ölçüde devam ettiriyoruz. Projenin ikinci yılına ulaştık ve yaklaşık binin üzerinde öğrenciyi Metropolis'le buluşturduk. Şu andaki etkinliğimiz, Metropolis'te yaklaşık 2 bin yıl önce oynanan taş oyunlarının, bizim bildiğimiz üç taş, beş taş gibi oyunların yeniden uygulamasına yönelik bir proje oldu. İki kişi karşılıklı oynanan bu oyunla öğrenciler, o dönemdeki çocukların hayatını, etkinliklerini, öğrenmiş oluyor. Biz arkeoloji kazılarda bu oyuna ait parçaları buluyoruz. Bunlar genellikle taş yüzeyler üzerine kazıma çizilmesi şeklinde oluyor. Oyun taşları da ayrıca arkeoloji kazılarla çıkıyor. Biz bunları günümüz şartlarında, günümüz malzemelerine göre yeniden üreterek oyunların tariflerini de çocuklara yaparak tekrar oynamalarını, bunu tecrübe etmelerini sağlıyoruz" ifadelerinde bulundu.