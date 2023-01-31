Metroda sigara yaktı, yolcular kendisini uyarınca daha büyük bir skandala imza attı

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bir maganda terör estirdi. Metronun içinde sigara yakıp içmeye başlayan şahıs, kendisini uyaranlara hakaretler edip küfürler savurdu.

Toplu taşımada uygunsuz davranışlarda bulunarak diğer yolcuları rahatsız eden kişilere bir yenisi daha eklendi. İstanbul metrosunda bir maganda terör estirdi.

SİGARA YAKIP İÇMEYE BAŞLADI

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bir kişi sigara yakıp içmeye başladı. Maganda, yolcuların kendisini uyarması üzerine çirkin davranışlarını daha da ileri taşıdı.

HAKARET EDİP KÜFÜRLER SAVURDU

Şahıs sanki yaptığı çok normalmiş gibi kendisini uyaranlara hakaret edip küfürler savurmaya başladı. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.