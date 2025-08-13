Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı

Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Şişli'de metroda kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheli, yakalanınca telefonunu kırdı. "Sapık değilim bacım" diyerek kendini savunan 54 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; metroda seyahat eden bir şüpheli cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti.

YAKALANINCA TELEFONUNU KIRDI

Camdaki yansımadan durumu fark eden kadınlar tepki gösterip şüphelinin telefonuna el koymak istedi. Yakalanan şahıs bunun üzerine telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen D.K. (54) isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürdüğü öğrenildi.

"SAPIK DEĞİLİM BACIM"

Metroda yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, kadının tepki göstererek şüphelinin telefonunu elinden almaya çalıştığı ve şüphelinin kendi telefonunu kırdığı anlar yer alıyor. Bu sırada kadının, "Sapık" dediği, şüphelinin ise "Sapık değilim bacım ben" şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
