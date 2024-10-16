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Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı

Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı
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İstanbul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete sancıları başlayınca eşinin de desteğiyle metrobüste doğum yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüste dünyaya gelen Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı verildiğini duyurdu.

Hastaneye gitmek üzere metrobüse binen Hanife Mete'nin doğumu araçta gerçekleşti. Sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı verildiğini duyurdu.

"ÖMÜR BOYU TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK"

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde; "Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle."

Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Doğan Yılmaz İstanbul Güncel

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Yorumlar (1)

mustafa kılıç:

Bende ev araba hesiye etti zannetim basligi gorunce :))

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