Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı

Hastaneye gitmek üzere metrobüse binen Hanife Mete'nin doğumu araçta gerçekleşti. Sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı verildiğini duyurdu.

"ÖMÜR BOYU TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK"

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde; "Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle."