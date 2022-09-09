Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Güncel Haberler Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüsler çarpıştı. Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var İSTANBUL - Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüsler çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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