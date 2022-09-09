Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
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Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüsler çarpıştı.
Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İSTANBUL - Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüsler çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Güncel