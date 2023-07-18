Metrelerce yüksekten Dicle Nehri'ne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, metrelerce yüksekten Dicle Nehri'ne atlayarak yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Metrelerce yüksekten Dicle Nehri'ne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, metrelerce yüksekten Dicle Nehri'ne atlayarak yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hava sıcaklığının yüksek olduğu Cizre ilçesinde çocuklar, çevre yolu üzerinde bulunan köprüye çıkarak Dicle Nehri'ne atladı. Tehlikeli atlayış cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmediği olayda çocuklar köprü demirlerinin üzerine çıkarak suya atladı. Çekilen görüntülerde suya atlayan çocuklar daha sonra yüzerek sudan çıktığı görüldü.