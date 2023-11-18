Metin Uca'ya veda töreni

İSTANBUL'da hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan, "Aynı annem gibi tam yoğun bakım kapısından seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize, neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittim. Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın" dedi.

Sunuculuğunu Sunay Akın'ın yaptığı törene bir çok oyuncu ve sanatçının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

"ACISINI NASIL DİNDİRECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Törendeki konuşmasını güçlükle yapan Mehtap Uca Erdoğan, "Annemin ölümünden sonra aynı trajedik senaryoyu bir kez daha yaşadım. Tam yoğun bakım kapısından seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize ve neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittim. Tıpkı annemin vefatında birlikte yaşadığımız trajedi gibi. Annemi de hayatın garip bir cilvesi tam taburcu edilecekken abimde de olduğu gibi kaybettik. O zaman seninle aynı acıyı, aynı şaşkınlığı, aynı isyanı paylaşmıştık. Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın. Hayatımı bundan sonra nasıl yaşayacağımı, nasıl devam edeceğimi, acısını nasıl dindireceğimi şu an bilmiyorum. Yarım asırlık, kardeşlik hukukumuzda seni kırdıysam beni affet, hakkını helal et. Türkiye'nin senin gibi insanlara çok ihtiyacı var. Sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"TELEVİZYONLA ULAŞAMADIĞI HERKESE BİREBİR ULAŞIRDI"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise, " Ben doksanların sonlarında o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını, Metin Uca ekranlardan koparıldığından beri eksikliğini, yoksunluğunu çeken biri olarak bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk. Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. Biraz önce kulağıma söylediğinizi çok söyledi. Türkiye meseleleriyle inanılmaz ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

"YÖN VEREN ÖZEL BİR İNSANDI HAYRANIYDIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı. Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de sıkı takipçisiydik. Söylediklerinden ders alan, uyanan insan konumundaydık. Hayranıydım..." şeklinde konuştu.

"SON KEZ BERABER OLDUĞUMUZ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Oyuncu Hamdi Alkan çok üzgün olduğunu belirterek, "Kıymetli bir dostumdu. Aile dostumdu aynı zamanda. En son Antakya'da 29 Ekim'de beraberdik. Son kez beraber olduğumuz hiç aklıma gelmezdi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Oyuncu Doğa Rutkay ise, "Metin bizim ailemizin biriciğiydi. Çok anılarımız, çok hatıralarımız var. Yani çok şaşkınım ve çok üzgünüz" dedi. Uca, yarın öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek.