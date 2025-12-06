Haberler

Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapmış olan Metin Türker, ölümünün 28. yılında anıldı. Anma töreni Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarında yapıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR işçileri ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
