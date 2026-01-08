Haberler

Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Türkiye İşçi Partisi: Gazeteci Metin Göktepe'yi Unutmadık, Unutturmayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Göktepe'yi unutmadıklarını vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yapılan açıklamada, "Haber takibi yapmaya gittiği esnada polis tarafından gözaltına alınarak işkenceyle katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri, Gazeteci Metin Göktepe'yi unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

TİP'ten, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haber takibi yapmaya gittiği esnada polis tarafından gözaltına alınarak işkenceyle katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri, Gazeteci Metin Göktepe'yi unutmadık, unutturmayacağız. Bu yürek hiç susmayacak!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti