Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Türkiye İşçi Partisi: Gazeteci Metin Göktepe'yi Unutmadık, Unutturmayacağız

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yapılan açıklamada, "Haber takibi yapmaya gittiği esnada polis tarafından gözaltına alınarak işkenceyle katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri, Gazeteci Metin Göktepe'yi unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

TİP'ten, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haber takibi yapmaya gittiği esnada polis tarafından gözaltına alınarak işkenceyle katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri, Gazeteci Metin Göktepe'yi unutmadık, unutturmayacağız. Bu yürek hiç susmayacak!"