Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Seyit Aslan: "Metin Göktepe ve Yitirdiğimiz Basın Emekçilerini Mücadelemizde Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yazılı bir açıklama yaparak Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi andı. Aslan, "Metin Göktepe mücadelemizde yaşıyor" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göktepe'nin dövülerek katledilmesinin üzerinden otuz yıl geçti"

"Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin, Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen iki devrimci tutuklunun Alibeyköy'deki cenaze törenini izlerken 8 Ocak 1996 günü polislerce gözaltına alınıp, götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek katledilmesinin üzerinden otuz yıl geçti. Dönemin yetkililerinin 'gözaltına alınmadı', 'duvardan düştü' gibi açıklamalarla üzerini örtmeye giriştikleri Metin Göktepe davası, başta onunla sokakta haber izlerken sık sık polis şiddetine maruz kalan meslektaşları olmak üzere geniş kesimlerin sahip çıkmasıyla, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesinin sembolüne dönüştü. Gözlerden ırak olması için davanın ilden ile sürülmesi, örgütlü takipteki ısrarla boşa çıkarılırken, ilk kez bir gazeteciyi öldüren kamu görevlilerinin yargılanarak hapsedilmesi sağlandı.

"Pek çok genç, Metin'in yaptığı gazetecilikten etkilenerek gazeteci oldu"

Metin'in, haberleriyle üzerine gittiği dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'ın yargılanıp ceza alması ise dönemin iktidarı tarafından engellendi. Aradan geçen zamanda pek çok genç, Metin'in yaptığı gazetecilikten ve yaşadıklarından etkilenerek gazeteci oldu. Metin'in haberini yaptığı işçi ve emekçiler onu örgütlü mücadelelerinde yaşatırken, çocuklarına onun adını koydular. Genç gazetecileri, halkın haber alma ve doğru bilgilenme ilkesine bağlı bir gazetecilik doğrultusunda teşvik etmek için düzenlenen ve en son 28'incisi gerçekleşmiş olan Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri de onunla özdeşleşmiş namuslu gazeteciliğin kürsüsü ve mirasının yaşatıldığı yer olmaya devam ediyor.

"Yitirdiğimiz bütün basın emekçilerini sevgi ve saygıyla anıyoruz"

Basın üzerindeki baskıların hız kesmeden devam ettiği bir dönemdeyiz. Bitmeyen gazeteci yargılamaları, tutuklamalar, televizyon kanallarına kayyım atanması ve resmi ilan yasaklarıyla mali olarak boğma girişimleri Saray iktidarının baskı yöntemleri olarak devrede. Ancak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baskılar, Türkiye'de gerçeklerin halka ulaştırılması mücadelesini engelleyemeyecektir. Metin'i ve onun şahsında bugüne kadar halkın haber alma hakkı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün basın emekçilerini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onları mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz!"