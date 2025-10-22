Haberler

Meteorolojiden Uyarı: Batman ve Siirt'te Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman'ın güneyi ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
