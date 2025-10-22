Meteorolojiden Uyarı: Batman ve Siirt'te Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman'ın güneyi ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.