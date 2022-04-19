Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

AMASYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Meteoroloji, Karadeniz, Amasya, Samsun, Güncel, Haberler

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