Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 6 Eylül Cumartesi günü; yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."