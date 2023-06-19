Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Çorum, Amasya ve Tokat'ta sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan uyarıda: Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Çorum, Amasya ve Tokat'ta bugün yerel kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi için uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'nin Çorum, Amasya ve Tokat için uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."