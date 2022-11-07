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Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

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Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00'e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman Malatya Elazığ Güncel Haberler

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