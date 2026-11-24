Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 24 saat boyunca Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında yurdun tamamında yağış bekleniyor. MGM, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceğini, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşeceğini kaydetti.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağını bildiren MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, kar yağışı görülecek yüksek kesimlerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalacağını kaydeden MGM, yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kış koşullarının etkisini artıracağını duyurdu.