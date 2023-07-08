Meteoroloji uyarmıştı, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü dün aralarında Erzurum'unda yer aldığı iller için uyarıda bulunmuştu. Etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak araç ve yaya trafiğini olumsuz olarak etkiledi. Cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Bazı kavşaklarda su birikintisi nedeniyle sürücüler zor onlar yaşarken yayalar cadde kenarlarında biriken su akıntısından geçmekte zorlandı. Gece yağan yağmurla birlikte oluşan şimşekler ise amatör kamera tarafından görüntülendi.