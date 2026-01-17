Haberler

Meteorolojiden 'buzlanma' ve 'çığ' uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulunurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin mevcut olduğunu açıkladı. Ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip yerleri için çığ tehlikesi uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı öngörülürken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara ilişkin ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi tehditlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

