Meteoroloji tarih verdi! El Nino sıcaklıklarının yerini soğuk hava dalgası La Nina alacak

Meteorolojik kaynaklar, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını açıkladı. Kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini belirten uzmanlar, bu senenin bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

El Nino'nun etkisiyle son yılların en sıcak günlerini yaşayan Türkiye için değerlendirmede bulunan meteorolojik kaynaklar dondurucu soğukların kapıda olduğunu söyledi. Uzmanlar, El Nino yazından sonra bol kar getirecek La Nina kışı için uyarılarda bulundu.

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Ülke genelinde kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

BU SENE BOL KAR YAĞIŞLI GEÇECEK

Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİYOR

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.