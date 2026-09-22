Meteoroloji, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz'de 6-8 kuvvetinde fırtına bekliyor

Meteoroloji, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz'de 6-8 kuvvetinde fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Orta Karadeniz'de yarın sabah, Batı Akdeniz'in batısında ise yarın öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın Orta Karadeniz'de öğle, Batı Akdeniz'in batısında gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.