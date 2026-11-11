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Meteoroloji Marmara'da yarın kuvvetli rüzgar, cuma fırtına beklendiğini duyurdu

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Meteoroloji, Marmara'da rüzgarın yarın öğleden itibaren kuvvetli, cuma sabahından itibaren fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyor. Cumartesi akşamı etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı tedbir alınması gerekiyor.

Marmara'da yarın ve cuma günü fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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