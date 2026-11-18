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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

MARMARA'DA FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Ege ve Marmara bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli esecek. Öte yandan, Marmara'nın kuzey ve batısında rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SİS VE PUS BEKLENİYOR

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kaynak: ANKA